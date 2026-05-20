Haymana\'da Tır-Minibüs Çarpışması: 11 Yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Haymana-Polatlı yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayarak karşı şeride geçen tır ile 06 CZY 977 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüsteki 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Haymana-Polatlı yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA