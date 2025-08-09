Hayrabolu\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkarakarlı Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarlalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ