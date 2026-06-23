Hayrabolu'da Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayrabolu'da Yangın Paniği

Hayrabolu\'da Yangın Paniği
23.06.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ot ve buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde şehir merkezine yakın bir alanda çıkan ot ve buğday yangını, kısa süreli paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hayrabolu ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde Çıkrıkçı Yolu üzerinde şehir merkezine yakın bir noktada ot yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Aynı mahallede başka bir noktada buğday tarlasında yangın çıktı

Öte yandan mahallede aynı bölgede başka bir noktada ise buğday tarlasında yangın çıktığı ve ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Acil Durum, Hayrabolu, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayrabolu'da Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takımına veda etti Kuyt Fenerbahçe’ye geliyor Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:18
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 13:59:44. #7.13#
SON DAKİKA: Hayrabolu'da Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.