Hayvanseverler Datça Belediye Başkanı\'nı İstifaya Davet Etti

Muğla'nın Datça ilçesinde hayvanseverler seçim zamanı verilen hayvan barınağı ve diğer sözlerin yerine getirilmediği, belediye tarafından hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla CHP'li Belediye Başkanı Aytaç Kurt'u istifaya davet etti.

Cumhuriyet Halk Partili Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt protestoların hedefi oldu. Datça Belediyesi önünde toplanan hayvansverler Başkan Kurt'un söz verdiği Hayvan Barınağı'nı yapmaması, sokak hayvanlarına yeterli önemi vermemesi, geçtiğimiz günlerde toplanan eşeklere kötü muamele edilmesi, belediye veterinerinin görevini yerine getiremediği ve benzeri sorunlar nedeniyle protestoda bulundu. Hayvanlara kötü muamele edildiğini de belirten hayvanseverler sözünü tutmayan Başkan Kurt'u ve görevini tam anlamıyla yapamadığını iddia ettikleri belediye veterinerini istifaya davet ederek, belediye önünde slogan attılar.

Başkan Kurt ise hayvan barınağında çalışmaların başlandığını en kısa sürede bitirileceğini ifade etti. - MUĞLA