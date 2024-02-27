HDP il binası önündeki aileler evlat mücadelesini sürdürüyor
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, bin 639 gündür devam ediyor. Aileler kararlı mücadelesinde eylemini sürdürürken, terör örgütünde çözülmeler ilerliyor.
Oğlu Ahmet'in 9 yıl önce işe gitmek için ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyleyen Vahide Sunar, çocuğunun HDP'liler tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia etti.
Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Sunar, "9 yıl önce oğlum evden işe gitmek için ayrıldı. O günden sonra haber alamadık. Evladımın geri gelmesini istiyorum. HDP önünde evlat mücadeleme devam edeceğim. Ne günümüz gün, ne gecemiz gece. Gözüm hep yollarda. Evde ne zaman kapı çalsa veya telefon çalsa direkt oğlum sanıyorum. Oğlum, neredeysen artık gel. Devletimize teslim ol" dedi.
Sakarya'da üniversite okudu sırada çocuğu Yavuz'un kandırıldığını belirten Sevgi Çağmar ise, 5 senedir evladı için HDP il binası önünde nöbette olduğunu ifade etti.
Çağmar, "9 senedir oğlumdan haber alamıyorum. Evladım Sakarya'da çözüm sürecinde üniversite okurken HDP'liler tarafından kandırılarak kaçırıldı. 5 senedir evladım için HDP önünde eylem yapıyorum. Buradan çocuklarımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz. Çocuğuma çağrım; oğlum eğer beni görüyorsan gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol" ifadelerine yer verdi.
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