Hekimhan\'da Göçük Altında Kalan 6 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

3.Sayfa

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir ağılda meydana gelen göçüğün altında kalan 6 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alt kısmı ağıl olarak kullanılan iki katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralananın olmadığı olayda 6 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Hayvanlar ekiplerin yaptığı yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA