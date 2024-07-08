Hemzemin geçitten kaçmak istediler, treni hesap edemeyip kaza yaptılar - Son Dakika
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Hemzemin geçitten kaçmak istediler, treni hesap edemeyip kaza yaptılar

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaçtığı sırada hemzemin geçit üzerinden kaçmaya çalıştığı an cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheliler kaçmaya çalıştığı anda arkasından gelen yük tren sebebiyle kaza yapıp trenle birlikte sürüklendi. Yakalanan sürücüye 44 bin 299 TL para cezası kesildi.

08.07.2024 20:01
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Hemzemin geçitten kaçmak istediler, treni hesap edemeyip kaza yaptılar

-Yakalanan motosiklet sürücüsüne 44 bin 299 TL para cezası kesildi

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaçtığı sırada hemzemin geçit üzerinden kaçmaya çalıştığı an cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheliler kaçmaya çalıştığı anda arkasından gelen yük tren sebebiyle kaza yapıp trenle birlikte sürüklendi. Yakalanan sürücüye 44 bin 299 TL para cezası kesildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir Devriye Ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü Muhammet T. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler söz konusu şüphelinin peşini bırakmayarak sıkı bir takip başlattı.

Şüpheliler kaçtığı sırada yük treni geçeceği esnada hemzemin geçidinden geçerek izini kaybettirmek istedi. Fakat treni hesaba katamayan Muhammet T., motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Muhammet T. ve yolcu konumundaki Salih C. yük treniyle yaklaşık 70 metre sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.

Yüreğir İlçesine bağlı Dadaoğlu Bulvarı'nda kaza yapıp yakalanan şüphelilere sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Motosiklet sürücüsüne 44 bin 299 TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafik ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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