Hendek'te Denetim Sırasında Çalınan Motosikletlerin Şüphelileri Tutuklandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde denetim sırasında evrak eksikliği sebebiyle bağlanan ve yediemin otoparkına çekilen 3 motosiklet, gece saatlerinde sahipleri tarafından çalındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hendek ilçe merkezinde polis ekipleri çevreyi rahatsız eden motosikletlere yönelik denetimleri sırasında 3 motosikleti evrak eksikliği ve plakalarının olmaması gerekçesiyle bağlayarak yediemin otoparkına götürdü. Motosiklet sahipleri ise gece saatlerinde otoparka giderek motorlarını çaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, B.T.B., Z.Ü.B., İ.F. ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA