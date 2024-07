Hendek\'te kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan gençlerin şüphelileri tutuklandı

3.Sayfa

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin hastanede tedavileri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Temmuz Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada iki grup genç arasında bıçaklı kavga çıktı. Mehmet Ali Dertli (18), A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavgada Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybetti. Konuya ilişkin gözaltına alınan N.Ş., A.T., E.D. ve E.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. savcılık ifadesinin ardından, E.D., E.Ü. ve N.Ş. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan, olayda bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanedeki tedavileri süren A.C.D. ile A.Y.'nin ise taburcu olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA