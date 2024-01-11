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Hendek'teki Ev Alev Topuna Döndü - Son Dakika
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Hendek'teki Ev Alev Topuna Döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki iki katlı ev, çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Hendek\'teki Ev Alev Topuna Döndü
11.01.2024 - 19:39,  Güncelleme: 19:40
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı ev alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna dönen evi söndürmek için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saat sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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