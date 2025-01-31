Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı - Son Dakika
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Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

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Geçtiğimiz gün Afyonkarahisar'da boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel klinikte sarı serum takılan Mehmet Gündoğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan geldi. 22 yaşındaki Selinay Yüksekbaş, eczacı kalfasının taktığı atom serum sonrası fenalaşarak yaşamını yitirdi.

31.01.2025 15:40  Güncelleme: 15:54
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Halk arasında 'atom' veya 'sarı serum' olarak bilinen, vitamin takviyeleri içeren serumlar son dönemde ölümcül vakalarla gündemde. Geçtiğimiz gün Afyonkarahisar'da umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a, boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte 'sarı serum' bağlandı. Fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından bir sarı serum faciası daha yaşandı.

Henüz 22 yaşındaydı! Sarı serum bir can daha aldı

ECZACI KALFASINI ARADI

Adana'da 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesinde gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi.

Henüz 22 yaşındaydı! Sarı serum bir can daha aldı

TAKILAN SERUM SONRASI FENALAŞTI

M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum hazırladı. Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı. Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yüksekbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Henüz 22 yaşındaydı! \'Sarı serum\' bir can daha aldı

Mehmet Gündoğan, 3-sayfa, Hastane, Gündem, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Harun Tanışık:
    Bunlar hukumetin uyguladıgı politikalar sonucudur deprem yangın kazalar hastalıklar maalesef daha cok insanimiz olecek I 32 71 Yanıtla
  • recep balcı:
    bu sarı serum modası nereden çıktı arkadaş biz mi çok cahiliz millet mi çok akıllı anlamadın insan kafasına göre ilaç kullanrımı 65 1 Yanıtla
  • murat olguner:
    Kendi kendinize iyilistirme çözümü yapmayın yazık günah ya Allah rahmet eylesin 53 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    biz halk olarak ölmeye mahkumuz. kendi ellerimiz ile oy verip seçtiklerimiz yüzünden ölmeye mecburuz. bunları denetleyen yok mu ? başka bir ülkede olsa sağlık bakanı istifa ederdi ancak bizim ülkemizdeki bakanlar bu tür ölümlerden sonra taziye ve ölü sayısı açıklama dışında bir iş yapmıyor. 16 16 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Rabbim akıl versin, arabanın bozulan motorunu siz tamir edin, ne gerek var tamirciye,herkes işini yapsın lütfen deli deli hareketler yapmayın 30 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ülkede neler oluyor bu neya hergün yok yere gencecik insanlarımızı kaybediyoruz bu nasıl bir iş devlet herşeyi sil baştan yapmalı cezalar çok artmalı denetimlerde öyle bilğilendirmeler araştırmalar olmalı böyle olaylar bu çagda en ilkel ülkelerde dahi olmaz pess artık 24 5 Yanıtla
  • Aa:
    kardeşim sizde akıl yokmu günlerdir medyada haberler var.Nedir bu ısrar 26 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu insanlar haber okumuyor herhalde daha iki gün önce aynı sarı serum olayı hâla bile bile bunu kullanıyorlar sağlık bakanlığı bu zehiri neden yasaklamıyor.?? 19 0 Yanıtla
  • Miraç YILMAZ:
    Grip olduğumuz zaman en iyisi yatıp dinlenmek ve doğal vitaminler almak. Birkaç gün yatmaktan birşey olmaz... 19 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kendi doktorun olacaksın 13 2 Yanıtla
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