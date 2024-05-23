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Her yerde aranırken, tarlada uyurken bulundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasında 2 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Adem Süzgün başka bir tarlada uyurken yakalandı.

Süzgün, dün mısır tarlasını sulamaya gitmiş ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Bunun üzerine ailesinin başvurusuyla Kozan'ın Hamam Mahallesi Kamışova mevkiinde dün Jandarma, AFAD, AKOM, Jandarma komandoları ve iz takip köpeği ile yaklaşık 100 kişilik ekip ile bölgede arama başlatmıştı. 29 yaşındaki genç başka bir tarlada uyurken bulundu.

Oğlu Adem Süzgün'ün bulunarak jandarmaya getirilmesinin ardından annesi Nazife Süzgün, "Çok şükür çocuğumuz bulundu. Jandarma ekipleri bulmuş devlerimizde şimdi. Allah razı olsun herkesten. Hiç bir şey hatırlamıyormuş. Bahçelerin içinde bulundu. Telefonla beni aradı bizi çağırdı aynı zamanda. Anne olarak iki gündür kötü geçti ve oğlu çok üzüldü. 'Babam öldü mü' diyordu oğlu. Çok korktuk. Bir iz olmayınca ölmüşte olabilir diye korktuk. Çok korktuk ama çok şükür jandarmamız buldu. 'Alkol almış uyuya kalmış tarlada'" diye konuştu. Jandarma ekipleri buldukları Adem Süzgün'ü sağlık kontrolü için Kozan Devlet Hastanesine getirdi.