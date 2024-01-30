Hijyen kurallarına aykırı şekilde sakatat taşınan kamyonet kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sakatatların kamyonet kasasında hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınması sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Arap Meydanı semtinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonetin kasasında hijyen şartlarına uyulmadan sakatat taşındığı görüldü. Tepki çeken görüntüler bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.