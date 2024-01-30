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Hijyen kurallarına aykırı şekilde sakatat taşınan kamyonet kamerada - Son Dakika
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Hijyen kurallarına aykırı şekilde sakatat taşınan kamyonet kamerada

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz olan bir kamyonetin kasasında hijyen kurallarına uyulmadan sakatat taşındığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler, tepki çekti ve olay gündem oldu.

Hijyen kurallarına aykırı şekilde sakatat taşınan kamyonet kamerada
30.01.2024 - 00:10,
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Hijyen kurallarına aykırı şekilde sakatat taşınan kamyonet kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sakatatların kamyonet kasasında hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınması sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Arap Meydanı semtinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonetin kasasında hijyen şartlarına uyulmadan sakatat taşındığı görüldü. Tepki çeken görüntüler bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hijyen kurallarına aykırı şekilde sakatat taşınan kamyonet kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hijyen kurallarına aykırı şekilde sakatat taşınan kamyonet kamerada - Son Dakika
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