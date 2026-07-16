Hilvan\'da Traktör Kazası: 4 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Kaza, Hilvan ilçesine bağlı Ağveren Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Ayşe Hariş park halindeki traktörün ön kısmında bulunduğu sırada sürücü M.H. aracı hareket ettirdi. İddiaya göre sürücünün küçük çocuğu fark etmemesi sonucu Ayşe Hariş traktörün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar ile çocuğun yakınları büyük panik yaşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe Hariş'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Ayşe, yaklaşık yedi gün boyunca yaşam mücadelesi verdi.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Ayşe Hariş'in vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA