Hindistan\'da Çiftçilerin Yeni Delhi\'ye Girişi Engellendi

Hindistan'da polis, eylem yapmak üzere yola çıkan çiftçilerin başkent Yeni Delhi'ye girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirdi. Polis, çiftçilere biber gazı ile müdahale etti.
Hindistan'da hükümetle görüşmeleri sonuçsuz kalan çiftçiler, eylem yapmak üzere başkent Yeni Delhi'ye doğru yola çıktı. Polis, Haryana ve Pencap eyaletlerinden gelen binlerce çiftçinin kente girmesini engellemek için girişleri kapattı. Yeni Delhi sınırındaki Singhu, Tikri ve Ghazipur'da demir ve betondan barikatlar kuruldu. Traktörlerin girmesini engellemek için sınırlara dikenli teller, tuzaklar, konteynerler ve kamyonlar yerleştirildi.
Kente girişlerin kapatılması nedeniyle Gurugram ve Noida kentlerinde kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu. Başkentteki iki metro istasyonu kapatılırken, Yeni Delhi-Noida sınır bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildi. Pencap eyaletindeki Shambhu köyünde çiftçiler ve polis arasında çatışma çıktı. Polis, barikatları aşmaya çalışan çiftçilere biber gazı ile müdahale etti.
Tarım sendikaları, devlet desteğinin artırılmasını, ürünlere taban fiyat belirlenmesini ve çiftçilerin gelirinin iki katına çıkarmasını talep ediyor. Dün hükümet ve sendika başkanları arasında yapılan görüşmelerden taban fiyat konusunda sonuç çıkmazken, çiftçiler hükümetin vaatleri yerine getirme konusunda yavaş ilerlediğini söyledi.
Tarım yasaları geri çekilmişti
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2021'de 1 yıl süren protestoların ardından geri adım atarak tartışmalı 3 yeni tarım yasasını yürürlükten kaldırma kararı almıştı. Hükümet, yasaların yürürlükten kaldırılması sonrası tarım ürünlerine taban fiyat sağlanması için bir heyet oluşturulacağını açıklamıştı. Ancak heyet tarafından henüz bir rapor yayınlanmadı. - YENİ DELHİ
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