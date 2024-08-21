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Hindistan'da ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı 15'e yükseldi.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde yer alan özel bir şirket olan Escientia Advanced Sciences'a ait ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Polis, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, yaralıların sayısının ise 40'a yükseldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlamanın öğle yemeği arasında meydana geldiği belirtildi. - ANDHRA PRADESH