Hindistan'da Sahte Alkolden Zehirlenenlerin Sayısı 54'e Yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'da Sahte Alkolden Zehirlenenlerin Sayısı 54'e Yükseldi

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplamda 54 olarak açıklandı. Olayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. Hindistan'da her yıl kaçak alkolden zehirlenen birçok kişi hayatını kaybediyor.

22.06.2024 13:57
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tüketimi nedeniyle bilanço artıyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e yükseldiği, 48'inin erkek, 6'sının kadın olduğu bildirildi. Hastanelerdeki 142 kişini tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Şu ana kadar olayla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Hindistan'da çarşamba gününden bu yana sahte alkol tüketen çok sayıda kişi baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve gözlerde rahatsızlık gibi belirtilerle hastaneye kaldırılmıştı. Tamil Nadu Eyalet Başbakanı M. K. Stalin, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon rupi (12 bin dolar), hastaneye kaldırılanlara ise 50 bin rupi (598 dolar) tazminat ödeneceğini duyurmuştu.

Hindistan'da her yıl onlarca kişi merdiven altı üretilen kaçak alkolden zehirlenerek hayatını kaybediyor. - CHENNAİ

Kaynak: İHA

Hindistan, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Sahte Alkolden Zehirlenenlerin Sayısı 54'e Yükseldi - Son Dakika

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