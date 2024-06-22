Hindistan'da Sahte Alkolden Zehirlenenlerin Sayısı 54'e Yükseldi

3.Sayfa

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tüketimi nedeniyle bilanço artıyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e yükseldiği, 48'inin erkek, 6'sının kadın olduğu bildirildi. Hastanelerdeki 142 kişini tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Şu ana kadar olayla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Hindistan'da çarşamba gününden bu yana sahte alkol tüketen çok sayıda kişi baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve gözlerde rahatsızlık gibi belirtilerle hastaneye kaldırılmıştı. Tamil Nadu Eyalet Başbakanı M. K. Stalin, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon rupi (12 bin dolar), hastaneye kaldırılanlara ise 50 bin rupi (598 dolar) tazminat ödeneceğini duyurmuştu.

Hindistan'da her yıl onlarca kişi merdiven altı üretilen kaçak alkolden zehirlenerek hayatını kaybediyor. - CHENNAİ