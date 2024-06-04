Hindistan'da Su-30 MKI Tipi Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika
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Hindistan'da Su-30 MKI Tipi Savaş Uçağı Düştü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Nashik kentinde Su-30 MKI tipi savaş uçağı düştü. İki pilot uçaktan kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu. Kazanın nedeni, detaylı bir incelemenin ardından belirlenecek.

04.06.2024 18:39
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Hindistan'da Su-30 MKI tipi savaş uçağı düştü, 2 pilot uçaktan kendini fırlatarak kurtuldu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Nashik kentinde Su-30 MKI tipi savaş uçağı düştü. İki pilot uçaktan kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu. Yetkililer, pilotların teknik bir aksaklık rapor ettiğini ve kazanın kesin nedeninin detaylı bir incelemenin ardından ortaya çıkacağını aktardı. Yetkililer, uçağın kısa bir süre bakımdan geçtiğini ve test uçuşu yaptığını açıkladı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Su-30 MKI Tipi Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Su-30 MKI Tipi Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika
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