Hindistan'da Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
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Hindistan'da Suç Örgütü Operasyonu

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Hindistan'da 14 eyalette düzenlenen operasyonla, Pakistan destekli suç örgütü üyeleri tutuklandı.

Hindistan'da 14 eyalette eş zamanlı düzenlenen operasyon ile Pakistan tarafından desteklendiği iddia edilen Şahzad Bhatti adlı suç örgütünün 200'den fazla üyesi tutuklandı.

Hindistan'da suç örgütüne yönelik büyük operasyon, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, güvenlik güçlerinin 12 Ağustos'ta 14 eyalette eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon ile Pakistan tarafından desteklendiği iddia edilen Şahzad Bhatti adlı suç örgütünün 200'den fazla üyesinin tutukladığının açıkladı. Operasyonun Hindistan Bağımsızlık Günü kutlamalarından 3 gün önce yapıldığına dikkat çeken Shah, örgütün Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlemeyi planladığı saldırıların önlendiğini ifade etti.

Shah, "Modi hükümeti, Bağımsızlık Günü öncesinde Pakistan istihbaratı tarafından destekli Şahzad Bhatti adlı suç örgütünü etkisiz hale getirdi ve 200'den fazla üyesini gözaltına alarak yıkıcı saldırı planlarını engelledi" dedi.

Shah, güvenlik güçlerinin çok sayıda silah ve mühimmat ile Pakistan Mühimmat Fabrikası damgası taşıyan patlayıcı ele geçirdiğini öne sürdü.

Kaynak: İHA

Hindistan, Pakistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika

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