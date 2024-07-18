Hindistan'da Yolcu Treni Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı

3.Sayfa

Hindistan'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Gonda eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kazanın ardından vagonların yol boyunca devrildiği olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Hindistanlı yetkililer, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştirdiği sırada Gonda'da yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ