Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sel ve heyelan: 5 ölü - Son Dakika
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sel ve heyelan: 5 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti. Srinagar-jammu otoyolu trafiğe kapandı, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Keşmir genelindeki tüm okullar kapatıldı ve Keşmir Üniversitesi sınavları erteledi.

30.04.2024 14:36
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden etkisini sürdüren şiddetli yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Dağlık bölgedeki yağış ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti, Srinagar-jammu otoyolu trafiğe kapandı. Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, çok sayıda büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Keşmir genelindeki tüm okullar bugün kapatıldı, Keşmir Üniversitesi de su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle tüm sınavları erteledi. - KEŞMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sel ve heyelan: 5 ölü - Son Dakika

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