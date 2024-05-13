Hindistan'ın Mumbai kentinde fırtına: 8 ölü, 59 yaralı

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Hindistan'ın Mumbai kentini vuran fırtına nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı. Kentte bulunan 30 metre yüksekliğindeki billboard, akaryakıt istasyonunun üzerine devrildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Mumbai kentini fırtına vurdu. Kentte etkili olan fırtına Ghatkopar'daki Cheddanagar Kavşağı'nda yer alan 30 metre yüksekliğindeki bir billboardun akaryakıt istasyonu üzerine devrilmesine neden olurken, kaza sonucu çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. Fırtınada kentte 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı.

Mumbai Havaalanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlar kısa süreliğine askıya alındı. Metro ve tren seferlerinde de aksaklıklar yaşanırken, arama-kurtarma ekiplerinin kurtarma operasyonları sürüyor. - MUMBAİ