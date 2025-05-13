Hindistan-Pakistan Çatışmasında Can Kaybı

Pakistan ordusu, Hindistan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırılarda 40'ı sivil olmak üzere 51 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pakistan ordusundan Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırın bilançosuna ilişkin açıklama yapıldı. Hindistan'ın saldırıları sonucu 7'si kadın, 15'i çocuk olmak üzere 40 sivil ve 11 ordu personelinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 121 sivilin ve 87 ordu personelinin de yaralandığı aktarıldı. Hindistan'ın hedef aldığı noktaların tamamının sivil olduğunu söyledi.

Hindistan ordusu ise 5'i asker, 16'sı sivil 21 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Cumartesi ateşkes sağlanmıştı

Hindistan, Cemmu Keşmir'de 22 Nisan'da turistik bir noktada 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, 7 Mayıs Çarşamba günü Pakistan'ı ve Pakistan yönetimindeki Keşmir topraklarını vurmuştu. Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında sınır bölgesinde çatışmalar yaşanırken, karşılıklı füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti. Diplomatik çabalar sonucu 10 Mayıs Cumartesi günü ateşkes konusunda anlaşma sağlamıştı. - İSLAMABAD