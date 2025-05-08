Hindistan-Pakistan Gerilimi Yükseliyor

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'a ait 25 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti. Hindistan hükümeti ise, Pakistan'ın askeri tesislerini hedef aldığını ilk kez doğruladı.

Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Hindistan ile Pakistan arasında askeri gerilim sürüyor. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana ülke genelinde Hindistan'a ait 25 İsrail yapımı Harop İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, "İsrail yapımı Herop insansız hava araçlarının enkazları Pakistan'ın çeşitli bölgelerinden toplanıyor. Pakistan güçleri düşmana layık olduğu cevabı veriyor ve onun bütün emellerini boşa çıkarıyor" denildi.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar ise açıklamasında, Keşmir'deki fiili sınırda Hindistan'a ait askeri tesislerinin havaya uçurulduğunu, 40-50 Hint askerini öldürdüğünü belirtti.

Hindistan, Pakistan askeri tesislerini hedef aldığını doğruladı

Hindistan hükümetinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada da, Pakistan'ın farklı noktalarındaki hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki bir hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Hindistan, böylece Pakistan'ın askeri tesislerini hedef aldığını doğruladı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ise yaptığı açıklamada, muhalefet partilerine dün Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'e düzenlenen saldırılar hakkında bilgi verdi. Bakan Singh, saldırılarda en az 100 "teröristin" öldürüldüğünü öne sürdü.

"Hindistan'da 16 kişi öldü"

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın çarşamba sabahından bu yana açtığı ateş sonucu toplam 16 kişinin öldüğü belirtildi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki sınırda bulunan Keşmir Kontrol Hattı'nın iki tarafında her gün karşılıklı ateş açılıyor.

Ne olmuştu?

Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, misilleme olarak Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti. Hint ordusu, Pakistan'ın askeri tesislerinin hedef alınmadığını, "terör altyapısı" olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesinde yer alan silahlı gruplar Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" ve Ceyş-i Muhammed'e ait 9 noktayı vurduğunu açıklamıştı. Pakistan yönetimi ise saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. - İSLAMABAD