Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Fransa\'da bekletildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nikaragua'ya sefer gerçekleştiren ve ikmal için indiği Fransa'da insan kaçakçılığı şüphesiyle 4 gündür bekletilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan yolcu uçağı, bugün Hindistan'a indi.

Hindistan vatandaşlarını taşıyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nikaragua'ya sefer gerçekleştiren Romanya merkezli Legend Havayolları'na ait yolcu uçağı yakıt ikmali için 21 Aralık'ta Fransa'daki havalimanına inmişti. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen Fransız yetkililer, "insan kaçakçılığı" yapıldığı şüphesiyle 300'den fazla yolcusu bulunan uçağın yeniden havalanmasına izin vermemişti. Günlerdir Fransa'nın kuzeydoğusundaki Chalons-Vatry Havalimanı'nda bekletilen yolcu uçağına yeniden uçuş izni verilmesinin ardından uçak, 276 yolcusuyla Hindistan'ın Mumbai kentine iniş yaptı. Yolculardan 25'i "sığınma" başvurusu yaptığı gerekçesiyle Fransa'da kalırken, uçakta bulunan 2 yolcunun ise "insan kaçakçılığı"ndan Fransa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Yolcuların büyük bir kısmının BAE'de çalışan Hindistan vatandaşı olduğu ifade edilirken, Fransız yetkililer bazı yolcuların ABD ya da Kanada'ya giriş yapmadan önce Nikaragua'ya gitmek istemiş olabileceğini söyledi.

Öte yandan, uçağın neden Nikaragua yerine Mumbai'ye uçtuğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. - PARİS