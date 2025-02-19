Cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurmuş - Son Dakika
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Cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurmuş

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Samsun'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 64 suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi kadının, cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurduğu ortaya çıktı.

19.02.2025 12:46  Güncelleme: 14:57
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Samsun'da 64 suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hırsız, bir yıl önce altın çaldığı eve giderek ev sahibi kadına evden altın zinciri kendisinin çaldığını itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan 64 suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi Sibel Y.(34), geçen yıl 2 Ocak tarihinde İlkadım ilçesinde M.S.'ye ait ikametten yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili dün Samsun 7. Asliye Ceza Mahallesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurmuş

Evinden ziynet eşyaları ve parası çalınan M.S. adlı şahıs, mahkemede Sibel Y.'den çaldığı altın ve paranın tamamını istedi. Kendisi hakkında şikayetçi olan M.S.'ye sinirlenen Sibel Y. geçen yıl yaptığı hırsızlıktan dolayı kendisinde ele geçen 30 bin liralık altın kolyeyi başka bir evden çaldığını ileri sürüp, M.S.'ye geçen yıl teslim edilen altın kolyenin gerçek sahibine teslim edilmesi için adliye çıkışı hırsızlık yaptığı M.A. adlı kadının evini sokak sokak gezip arayıp buldu.

Cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurmuş

EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Gittiği evde M.A. adlı kadına geçen yıl 5 Ocak'ta evden altın kolye ve alyansı kendisinin çaldığını, alyansı sattığını ancak kolyeyi ise bir başka evden yaptığı hırsızlıktan dolayı o evin sahibinin kendi altını olduğunu söyleyip polisten teslim aldığını itiraf etti. Olay polise haber verildi. Sibel Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evinden altın kolyesi çalınan kadının ise evinde temizlikçi kadın çalıştırdığı, yanlış anlaşılmasın diye hırsızlık olayını polise bildirmediği ortaya çıktı.

HER YIL ÇOCUK DOĞURMUŞ

Polisteki sorgulanması tamamlanan Sibel Y., kucağında 3,5 yaşındaki kızı ile birlikte bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sibel Y.'nin 14 yaşında evlendiği ve en büyüğü 19 ve en küçüğü 3,5 aylık olmak üzere toplam 9 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Hakkında ayrıca hırsızlık suçlarından toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkan Sibel Y.'nin hakkındaki hapis cezasının en küçük çocuğunun 18 aylık olana kadar cezaevine girmesi ertelendiği ve cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurduğu ileri sürüldü.

Cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurmuş
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cezaevine girmemek için her yıl çocuk doğurmuş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Cenabı Hakkıda vermiş nasıl bir rahmet deryası ise ilginç 5 1 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Bu ülkede 3 dilim baklava çaldılar diye günlerce bas bas bağırdınz neden içeri atmıyorsun bu nasıl bi adalet sistemi herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Eeee sizde haklısınız sütten çıkma ak kaşık değilsiniz .Bunudamı dış güçler yaptı :)) 2 0 Yanıtla
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