Karavana giren hırsızı suçüstü böyle yakaladı
BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki karavanında gelen sesler üzerine kontrole giden kadın, içeride hırsız olduğunu görünce o anları kayda aldı. Şüpheli kameraya görünce hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaştı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Park'ında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi park halindeki boş bir karavana girdi. Karavandan gelen sesler üzerine şüphelenen araç sahibi, hırsızla karşılaşınca o anları kayda aldı. Kendisinin kayda alındığı gören şüpheli ise hızlı adımlarla uzaklaşıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, karavan sahibi ile hırsız şüphelisi arasında geçen ilginç diyalog kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsız Karavan Sahibinin Gözünde Kaçtı - Son Dakika
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