Hırsız Kuzenler 10 Yıl Sonra Aynı Suçtan Cezaevine Girdi - Son Dakika
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Hırsız Kuzenler 10 Yıl Sonra Aynı Suçtan Cezaevine Girdi

Bursa'da 10 yıl hapis yatan kuzenler, tahliye olduktan sonra hırsızlık yaparak yakalandı.

08.10.2024 21:28
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Çıktıkları cezaevine 10 yıl sonra aynı suçtan içeri giren kuzenler kamerada

Hırsızlık yapmak için motosiklet satın aldılar, motosikletle 10 günde farklı evleri soyup tekrar cezaevine girdi

Yaptıklarından pişman olmadılar, aklı hala yapamadıklarında kaldı

BURSA - Bursa'da 10 yıl önce hırsızlık suçundan cezaevine giren ve 2 hafta önce tahliye olan iki kuzen, cezaevindeyken hırsızlık için plan yaptı. Çıktıklarında ilk işleri hırsızlık yapmak için motosiklet satın alan iki kuzen, 10 günde farklı evlerden 450 bin lira soydu. Görüntüler üzerine saatlerce kamera görüntülerini izleyen polis, çok geçmeden hırsız kuzenleri yaptıkları operasyonla yakaladı.

Bursa'da karıştığı hırsızlık suçundan cezaevine giren Kenan E. ile Yunus Emre E. (31), 10 yıl boyunca cezaevinde kaldılar. 2 kuzen yakın zamanda cezaevinden çıkar çıkmaz ilk iş olarak bir bayiden sıfır motosiklet satın aldı. Şüpheliler hırsızlık yapmak için satın aldıkları motosikletle cadde cadde, sokak sokak gezerek güvenlik kamerasının olmadığı ev ve işyerlerini gözetirken, yakıt almayı da ihmal etmedi. Şüpheliler yaklaşık 10 günde ev ve işyerlerine girerek 450 bin lira değerinde ziynet eşya çaldılar. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 kuzen için soruşturma başlattı. Saatlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüphelilerin cezaevinde 10 yıl yatan Kenan E. ve Yunus Emre E. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda çalınan eşyalarla birlikte evlerinde yakalanan iki kuzen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Hırsızlık, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsız Kuzenler 10 Yıl Sonra Aynı Suçtan Cezaevine Girdi - Son Dakika

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