Hırsızlık Anları Kamerada, Şüpheli İnkâr Etti - Son Dakika
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Hırsızlık Anları Kamerada, Şüpheli İnkâr Etti

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Adana'da enstrüman dükkanından 650 bin TL'lik eşya çalan A.Ü. tutuklandı, hırsızlık anları kaydedildi.

01.04.2025 10:31
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Duvarı delip iş yerini soydu, yakalanınca inkar etti: O anlar kamerada

Adana'da hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan şüpheli 'ben o sokaktan hiç geçmedim, hırsızlığı kim yaptı bilmiyorum' diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da tutuklandı

ADANA - Adana'da enstrüman satan işyerinin duvarını balyoz ile kırıp 650 bin TL değerinde eşya çalan şüpheli operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli 'ben o sokaktan hiç geçmedim, hırsızlığı kim yaptı bilmiyorum' diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da tutuklandı.

Olay, 3 Mart sabahı saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde bulunan enstrüman dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen A.Ü.(37), Ö.D.'ye ait enstrüman dükkanın içerisine balyozla duvarı kırıp girdi. Şüpheli buradan dizüstü bilgisayar, 82 adet ses ve görüntü sistemini yanındaki çuvala doldurdu. Şüpheli daha sonra eşyalarla açtığı duvar deliğinden çıktı. Şüpheli piyasa değeri 650 bin TL olan eşyalarla birlikte kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha önce de horoz çalmış

İş yeri sahibinin sabah hırsızlığı fark edip polis haber vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerasında yaptığı incelemede yüzünü bir ara gösteren şahsın A.Ü. olduğunu belirledi. Polis, şüphelinin 7 Şubat tarihinde de Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 horoz çaldığını, 5 ayrı hırsızlık suçundan da aranması olduğunu öğrenerek adresine operasyon yaparak yakaladı. Evde yapılan aramada enstrüman dükkanından çaldığı eşyaların bir kısmı ele geçirildi.

"Kamera kaydına rağmen inkar etti"

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Mahkemede 'Nitelikli Hırsızlık' suçlarından tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Şüpheli A.Ü.'nün savunmasında, "Ben o sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dediği öğrenildi.

Öte yandan motosikleti süren suç ortağının yakalanma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Emlak, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık Anları Kamerada, Şüpheli İnkâr Etti - Son Dakika

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