Hırsızlık Cezalı Kadın Kırıkkale\'de Yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 18 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan aranan Dilara G. isimli hükümlü yakalandı. Hakkında 6 ayrı dosyadan 18 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
