Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 27 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 27 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık Suçlusu Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?