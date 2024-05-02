Hırsızlık suçundan 15 yıl cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık suçundan 15 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Hırsızlık suçundan 15 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

02.05.2024 15:20
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. isimli şahsın Şehitkamil ilçesinde saklandığını tespit etti. Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık suçundan 15 yıl cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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