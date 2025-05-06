Hırsızlık Şüphelisi Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu kovalamaca sonunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan H.D.'yi (38) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde fark etti. Polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başlayan şahıs, kısa süren kovalamacanın ardından Altınyaprak Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN