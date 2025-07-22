Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Şüphelisi Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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