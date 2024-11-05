Hırsızlık Şüphelisi İnegöl\'de Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık olaylarından çok sayıda suç kaydı olan şahıs polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri 16 BJZ 017 plakalı araçta hırsızlık şüphelisinin olduğunu fark etti. Ekipler şahsın peşine düştü. 20 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli M.M. (22) yakalandı. Şüphelinin hırsızlık olaylarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. - BURSA