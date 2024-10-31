Afyonkarahisar'da kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 6 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın kasten yaralama ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 6 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipleri şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık ve Yaralamadan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?