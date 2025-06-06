İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam, sokak ortasında market çalışanları tarafından yakalandı.
4 kişinin birden tuttuğu yaşlı adam, kaçmak için uzun süre mücadele etti. Market çalışanları çevredekilerden yardım isterken sokakta arbede yaşandı.
Yaşlı adam bir süre sonra kargaşadan yararlanıp kaçmayı başardı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar - Son Dakika
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