Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar - Son Dakika
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Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

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Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
06.06.2025 21:15
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Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Haber Videosu

İstanbul'da bir markette hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam, sokak ortasında yakalandı. Adamı tutan market çalışanları çevredekilerden yardım istedi. Yaşlı adam bir yolunu bulup kaçarken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam, sokak ortasında market çalışanları tarafından yakalandı.

YAŞLI ADAMI 4 KİŞİ BİRDEN TUTTU

4 kişinin birden tuttuğu yaşlı adam, kaçmak için uzun süre mücadele etti. Market çalışanları çevredekilerden yardım isterken sokakta arbede yaşandı.

KARGAŞADAN YARARLANIP KAÇTI

Yaşlı adam bir süre sonra kargaşadan yararlanıp kaçmayı başardı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Cep Telefonu, Hırsızlık, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Khamet:
    Hırsızlık kötü bir şey de calışanların hangi güvenceye dayanarak müdahale ediyor işverene yalakalık cağırın güvenliği onların işi 31 8 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    keşke aynı performansı siyasilere karşı da gostersek millet olarak.. 30 7 Yanıtla
  • 22041980:
    BİM 101 sok çalışanları.Zaten 3 kişi ile dünya kadar çalışıyorsunuz bide güvenlik görevini aşıp tehlikeli işlere giriyorsunuz.işverenin umrunda değil.haftalık yaptığı zamlarla ülkeyi kandırmaya devam ediyor.onun için akıllı olun 27 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Caape hırsızlığı gelenek olarak öğretti millete bünye alıştı 11 20 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    la memleketi belledi yıllarca hükümet yaşlı adam bırakin gitsin yaw ihtiyacı olmasa calarmi o yaşta hırsız olmaya karar vermemiştir sonuçta 19 11 Yanıtla
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