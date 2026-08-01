Hırsızlık Zanlısı Gaziantep'te Yakalandı
18 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı, Gaziantep'te polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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