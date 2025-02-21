Hırsızlık Zanlısı Jandarmadan Kaçamadı - Son Dakika
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Hırsızlık Zanlısı Jandarmadan Kaçamadı

Aksaray'da 18 yıl hapis cezası olan hırsızlık suçlusu jandarma operasyonuyla yakalandı.

21.02.2025 18:57
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Hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. isimli şahsın Yeşilova beldesinde saklandığını tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın saklandığı eve yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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