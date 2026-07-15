Hırsızlık Zanlısı Otoyolda Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık Zanlısı Otoyolda Yakalandı

Hırsızlık Zanlısı Otoyolda Yakalandı
15.07.2026 23:16
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Manisa'da otoyol gişelerinde hırsızlık suçundan aranan kadın 37 yıl hapis cezasıyla yakalandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki otoyol gişelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 12 ayrı hırsızlık dosyasından hakkında toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırkağaç gişelerinde yapılan uygulama sırasında, hırsızlık suçundan aranan ve 12 ayrı hırsızlık dosyasından hakkında toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (40) isimli kadın tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık Zanlısı Otoyolda Yakalandı - Son Dakika

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