Hırsızlık Zanlısı Şanlıurfa\'da Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Y.İ. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA