Hırsızlıkta Pes Dedirten Takas

05.04.2026 12:17
Serik'te bisiklet çalıp motosikletle kaçan hırsızın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çaldığı bisikletle seyir halindeyken gözüne park halindeki motosikleti kestiren hırsızlık şüphelisi, çaldığı bisikleti bırakıp yoluna motosikletle devam etti. Hırsızın pes dedirten takası güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Serik ilçesi Orta Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı, sabah saatlerinde motosikletini evinin önüne park eden Kerem Ayhan'ın, akşam saatlerinde yerinde bulamamasıyla ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın olay yerine gelirken kullandığı bisikletin de çalıntı olduğunu tespit etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bisikletle geçerken motosikleti fark ettiği, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra bisikleti bırakıp motosiklete binerek hızla uzaklaştığı görüldü.

Olay sonrası polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

Çalınan motosiklet sahibi Kerem Ayhan, "Sabah 10-11 civarlarında ağabeyimi işe bıraktım. Geri dönüp, motosikleti evin girişine bıraktım ve yukarı çıktım. Hava da yağmurluydu. Akşam da saat 8 gibi dışarı çıktığımda bir baktım motosikletim yok. Hemen ağabeyimi aradım, 'Ağabey sen mi aldın' dedim, 'yok' dedi. Sonra etrafa baktık, bulamadık. Daha sonra polise gittik ve ifade verdik. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Yaptıkları incelemede bisikletin de çalıntı olduğunu öğrendik. Kamera kaydına baktığımızda şahıs bisikletle geliyor. Geçerken herhalde gözüne motosikleti kestiriyor. Geri dönüyor ve etrafı kolaçan ettikten sonra geldiği bisikleti bırakıp, motosikleti alıyor. Daha sonra gaza basıp gidiyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Advertisement
