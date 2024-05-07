Hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

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Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şahıs gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 16:49
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Hırsızlıktan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın saklandığı ikameti tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

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