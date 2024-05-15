Hırvatistan'da Marinada Çıkan Yangında 22 Tekne Küle Döndü - Son Dakika
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Hırvatistan'da Marinada Çıkan Yangında 22 Tekne Küle Döndü

Hırvatistan'ın kuzeybatısındaki bir marinada çıkan yangında 22 tekne küle döndü. Yangın, Istria Yarımadası'ndaki bir marinada meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bazı tekne sahipleri denize atladı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra 22 teknenin tamamen yanmış olduğu belirlendi.

15.05.2024 15:16
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Hırvatistan'ın kuzeybatısındaki bir marinada çıkan yangında 22 tekne küle döndü.

Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısında yer alan turistik Istria Yarımadası'ndaki bir marinada yerel saatle 03.55'te yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Hırvatistan medyası, yangın sırasında bazı tekne sahiplerinin alevlerden kaçmak için denize atladığını, itfaiyecilerin ise alevlerin henüz ulaşmadığı tekneleri ayırmak için yoğun çaba sarf ettiğini aktardı. Yangın saat 07.00 civarında kontrol altına alınırken, Hırvatistan Sivil Koruma Müdürlüğüne göre alev alev yanan 22 tekne küle döndü. Çevresel zararı engellemek için denize bariyerler yerleştirildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ZAGREB

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırvatistan'da Marinada Çıkan Yangında 22 Tekne Küle Döndü - Son Dakika

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