Hisarcık Belediyesi Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetimlerine Devam Ediyor

Hisarcık Belediyesi zabıta ekiplerince haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Fahiş fiyat artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmelere zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak, İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriliyor. Marketler, fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetleniyor. - KÜTAHYA