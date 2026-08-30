Hisarcık\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Hisarcık-Emet kara yolunun 3'üncü kilometresinde bulunan çevreyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E. yönetimindeki 07 AUG 529 plakalı otomobil, çevre yoluna dönüş yapmak isteyen M.M. idaresindeki 06 FYK 022 plakalı minibüse çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü S.E. ile araçta yolcu olarak bulunan A.T. ve A.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.