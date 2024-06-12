Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 160 roket ateşledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 160 roket ateşledi

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hizbullah'ın Lübnan topraklarından 160 roket fırlattığı bildirildi. İsrail'in farklı noktalarından uyarı sirenleri duyuldu. Hizbullah ise birçok askeri tesisi hedef aldıklarını açıkladı.

12.06.2024 11:25
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyine 160 roket ateşledi.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın ilk olarak Lübnan topraklarından 90 roket ateşlediği bildirildi. Roketlerin bir kısmının engellediği, bazılarının ülkenin kuzeyine isabet ettiği ve hasara yol açtığı aktarıldı. Yapılan ikinci açıklamada ise Hizbullah'ın 70 roket fırlattığı, roketlerden bir kısmının engellendiği, çoğunun boş araziye isabet ettiği ve can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Roketli saldırıların ardından İsrail'in farklı noktalarından uyarı sirenleri duyuldu.

"Askeri tesisleri hedef aldık"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Meron hava üssü ve sınırdan yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunan Amiad kampı, Sasa'daki Plasan zırhlı araç üretim fabrikası da dahil olmak üzere çok sayıda askeri tesisinin hedef alındığı duyuruldu.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'a gece gerçekleştirdiği saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu 4 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 160 roket ateşledi - Son Dakika

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