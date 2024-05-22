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Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular...O anlar kamerada

RİZE - Rize'de yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, karşısından gelen 2 araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, hızla viraja girdi. O esnada karşısından gelen bir araca çarpmak üzereyken yaptığı manevra ile kurtulurken arkadan gelen diğer bir çift kabin araçtan da son anda kurtuldu. Meydana gelen olay çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.