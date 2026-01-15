Hollanda'daki patlamada 4 kişi yaralandı

Hollanda'nın Utrecht şehrinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, Hollanda'nın Utrecht şehrindeki bir evde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulundu. Dijksma, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği belirterek, patlamada 4 kişinin yaralandığını aktardı. Herhangi bir kayıp ihbarı alınmadığını, ancak arama faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Dijksma, patlamada suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

Dijksma, bölgenin tahliye edildiğini ve hasar alan evlere sakinlerin henüz dönmesine izin verilmeyeceğini aktararak, patlama sonrası çıkan yangının ise söndürüldüğünü açıkladı. - AMSTERDAM