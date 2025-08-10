Honaz\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yapılan yoğun mücadele sonucu büyümeden kontrol altına alındı. 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangına yapılan hızlı müdahale sonucu 165 hektar orman sahası yanmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangınına havadan 3 helikopterin yanı sıra karadan ise 10 arazöz, 4 iş makinesi, 6 ilk müdahale aracı ve 87 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için zamana karşı verilen mücadeleye köylüler de gerek ellerindeki kazma kürekler gerekse traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Yangın mahallindeki Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, yangının ilerleyerek büyümesine engel olundu. Zamanında yapılan etkili müdahale sayesinde, 165 hektar ormanlık alanın zarar görmesinin önüne geçildi. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 1,5 hektar orman alanı zarar gördü. - DENİZLİ